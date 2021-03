Coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva Covid-19 (CNCAV), Valeriu Gheorghita, a declarat marti faptul ca de la 1 aprilie se va afisa in platforma de programare tipul de ser cu care se poate face imunizarea la fiecare centru. „Un alt element important este legat de actualizarea platformei de programare. Incepand cu data de 1 aprilie, fiecare centru de vaccinare configurat in platforma de programare va avea afisat tipul de vaccin, asa incat orice persoana care isi va face programare intr-un centru de vaccinare sau va opta sa treaca in lista de vaccinare va sti de la inceput ce fel de vaccin…