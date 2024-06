Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in Marea Neagra! O tanara de doar 20 de ani s-a stins din viața fulgerator, dupa ce a fost inghițita de valuri. Tanara a murit sub privirea ingrozita a iubitului ei, care a intrat in mare alaturi de ea. Baiatul a reușit sa se salveze.

- O tragedie s-a petrecut pe una dintre plajele din orașul litoral Soci: unde o tanara de 20 de ani s-a inecat in Marea Neagra. Potrivit prietenilor Dianei, salvamarul care era de serviciu in zona in acea zi nu știa sa inoate, relateaza portalul rusesc Bloknot.Duminica, 16 iunie, Diana și doi prieteni,…

- Biologul Adrian Bilba a atras atentia, miercuri, asupra unei posibile poluari cu hidrocarburi, la Constanta. Reprezentantii Autoritatii Navale Romane sustin insa ca este vorba despre reziduuri de cereale, relateaza News.ro.Biologul Adrian Bilba a postat, miercuri, pe pagina sa de Facebook, mai multe…

- Rusia va continua sa reprezinte „cel mai mare risc pentru securitatea europeana”, iar statele NATO trebuie sa fie pregatite sa actioneze „in consecinta”. Afirmația a fost facuta de presedintele Klaus Iohannis prezent la Summitul Formatului București 9 (B9) care are loc la Riga in Republica Letonia.…

- ”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca au fost suspendate manevrele navelor in porturile de la malul Marii Negre, din cauza vantului puternic”, anuntan Centrul Infotrafic. ANM anunta cod galben de vant puternic, sambata, pana la ora 19.00, in Dobrogea si in cea…

- Vantul puternic suspenda, sambata, manevrele in porturile de la Marea Neagra, potrivit jurnalul.ro. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca au fost suspendate manevrele navelor in toate porturile de la malul Marii Negre, din cauza vantului puternic. Masura a fost…

- Ultima atestare a focilor, care traiau candva pe malurile stancoase ale Marii Negre, a fost in anul 1983, cand o foca moarta, cel mai probabil injunghiata de oameni, a fost descoperita in Delta Dunarii.

- In Romania se construiește cea mai mare baza NATO din Europa, ceea ce scoate in evidența importanța strategica a regiunii Marii Negre și atrage amenințari de la Moscova, scrie Neue Zurcher Zeitung.