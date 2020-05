Se transmite coronavirusul pe cale sexuală? Rezultatele studiilor și explicațiile cercetătorilor Cercetatorii chinezi care au testat sperma barbatilor infectati cu COVID-19 au descoperit ca o mica parte din acestia prezentau virusul in sperma, demonstrand ca exista un mic risc ca boala sa poata fi transmisa pe cale sexuala, au spus oamenii de stiinta, scrie New York Times. Un studiu realizat de medicii de la un spitalul […] The post Se transmite coronavirusul pe cale sexuala? Rezultatele studiilor și explicațiile cercetatorilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu pentru The Guardian, un oficial din conducerea tehnica a Organizației Mondiale a Sanatații a explicat ce se depisteaza in realitate la testul PCR in cazul bolnavilor vindecați de COVID-19. Rezultatele testelor care sugereaza ca persoanele din Coreea de Sud au fost reinfectate dupa…

- Cercetatorii analizeaza datele din intreaga lume pentru a compara masurile de prevenire a raspandirii SARS-CoV-2 luate de sute de guverne, scrie revista Nature, in ediția de miercuri. Informațiile sunt stranse intr-o platforma care va fi pusa la dispoziția Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) de…

- Institutul Jenner de la Universitatea Oxford are un vaccin care a funcționat pe animalele de laborator și este gata sa iși testeze eficacitatea la om, daca autoritațile de reglementare aproba, scrie New York Times. Acesta este unul dintre proiectele finanțate de Fundația Bill si Mellinda Gates, iar…

- Comparația dintre rata deceselor cauzate de pandemia Covid-19 in estul Europei fața de vestul Europei este șocanta și inca nu exista explicații clare ale specialiștilor. Un grafic publicat de economistul Branko Milanovic, profesor la City University of New York, arata ca statele europene din fostul…

- Decesele din Istanbul sugereaza ca numarul real din Turcia ar putea fi mai mare decat a pretins guvernul, susține publicația New York Times. Turcia a depașit China la numarul de cazuri COVID-19 confirmate, deoarece numarul a crescut pana la peste 90.000 pana luni, decesele ajungand la cel puțin 2.140,…

- Coronavirusul infecteaza și ucide oameni negri din Statele Unite, la rate disproporționat de mari, conform datelor publicate de mai multe state și orașe mari, scrie New York Times. O alta sursa arata ca 22% din americanii testati sunt bolnavi de COVID-19, adica 400.000 din 1.8 milioane de cetațeni…

- 12 romani care au fost repatriați din Italia și carantinați la Sanatoriul Balnear din Techirghiol au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus. Alți 380 de romani repatriați din Italia și care au ajuns la Constanța, vineri, nu vor mai fi in carantina pe litoral, ci trimiși in județele de origine. …

- Mai multe grupuri destinate celor care vor sa colaboreze pentru a-si transmite rezultatele creatiilor artistice apar online pe fondul izolarii sociale. Entertainmentul isi dezvolta viata exclusiva de retea sociala, anunța MEDIAFAX.Spatiul online s-a imbogatit cu cluburi de film infiintate…