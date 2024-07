Stiri pe aceeasi tema

- Stefano Pioli (58 e ani) il va inlocui pe argentinianul Marcelo Gallardo (48 de ani) la Al Ittihad in sezonul viitor, potrivit jurnalistului italian Fabrizio Romano. Stefano Pioli i-a pregatit pe „rossonerii” de la AC Milan timp de 5 sezoane (2019-2024) . Performanțele notabile din aceasta perioada…

- Cand ați cantat ultima data alaturi de 30.000 de romani Imnul Țarii? Sau cand macar ați auzit așa ceva? Un Imn cantat din tot sufletul, și nu din obligație pentru ca este Ziua Romaniei, de exemplu. Am avut aceasta unica șansa sa cant Imnul Țarii alaturi de 30.000 de romani, probabil, veniți nu doar…

- Al-Ittihad a decis sa il demita pe Marcelo Gallardo (48 de ani), deși antrenorul fusese instalat pe banca tehnica abia in luna noiembrie a anului trecut, dupa plecarea lui Nuno Espirito Santo (50 de ani). Anunțul oficial este iminent, iar formația din Arabia Saudita ii va plati o suma uriașa argentinianului…

- Un film "Peaky Blinders" va fi produs de Netlix, iar actorul Cillian Murphy, castigator al premiului Oscar, va relua rolul gangsterului Tommy Shelby, pe care l-a interpretat in serialul TV omonim, informeaza BBC, conform AGERPRES.

- Ministrul Economiei, Radu Oprea, a declarat vineri, la emisiunea LIVE, de la Digi24, prezentata de Alexandru Rotaru și Robert Kiss, ca Romania ar putea deveni principalul producator de muniție pentru tancurile Abrams.

- Ierarhia caștigurilor financiare in sport este perfect conjucturala. Este firesc sa fie așa. Iar cea mai recenta reflecta din plin particularitațile industriei. Sunt mai pronunțate decat oricand. Izbitor este tonul care dicteaza noua ordine și mai ales originea lui. Cristiano Ronaldo este cel mai prolific.…

- Anuntul adanceste o divizare in cadrul conducerii israeliene dupa mai bine de sapte luni de razboi, in care Israelul nu si-a indeplinit inca obiectivele declarate de a distruge Hamas si de a returna numerosii ostatici rapiti in timpul atacului din 7 octombrie.Gantz a expus un plan in sase puncte care…

- Asociatia Prosumatorilor si a Comunitatilor de Energie (APCE) solicita eliminarea obligativitatii instalarii celui de-al doilea contor pentru prosumatori, pe care il considera inutil, si atrage atentia ca aceste costuri, care sunt estimate la 100 de milioane de euro, vor fi suportate de toti consumatorii…