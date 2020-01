Se tot trag semnale de alarma privind majorarea pensiilor. Ce poate face Guvernul pentru a evita un dezastru economic

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca pensiile vor creste pentru ca sumele sunt prevazute in bugetul de stat, dar a precizat ca majorarea alocatiilor depinde de resursele financiare care trebuie sa le sustina, fara sa fie afectat deficitul bugetar. "Vom creste pensiile, vom creste alocatiile. Am…

- "Este o chestiune care va fi analizata si discutata de Guvern, dar este dorinta noastra comuna sa crestem pensiile si acest lucru a fost in repetate randuri subliniat", a spus Klaus Iohannis, potrivit news.ro. Intrebat daca a solicitat premierului Ludovic Orban sa aiba loc majorarea pensiilor…

- Pensiile romanilor vor creste semnificativ in anul 2020, potrivit prevederilor Legii pensiilor, adoptata de Parlament in luna iunie si promulgata ulterior de presedintele Klaus Iohannis. Si asta in ciuda numeroaselor semnale de alarma trase de analistii financiari, BNR, organisme financiare…

- Euro a crescut in 2019 ca Fat Frumos, astfel ca in luna noiembrie a reusit sa inregistreze cea mai ridicata valoare din istorie in fata leului. Mai exact, in 21 noiembrie, euro a atins 4.7808 lei, acesta fiind cel mai mare nivel anuntat vreodata de BNR. Si, din pacate, vestile nu sunt deloc…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca in proiectul de buget pe anul viitor au fost prevazute sumele necesare pentru marirea pensiilor de la 1 septembrie, potrivit legii pensiilor, dar si pentru maririle de salarii, prevazute in legea salarizarii unitare. "Noi am prevazut in legea bugetului…

- Consiliul Fiscal apreciaza ca balanta riscurilor in ceea ce priveste politica fiscal-bugetara 2020-2022 inclina mai degraba pe partea negativa, ceea ce inseamna atingerea unui deficit bugetar mai mare decat cel proiectat in strategia fiscal-bugetara a Guvernului, arata CF in opinia publicata joi.Legea…

- Actuala Lege a pensiilor, care prevede si majorarea cu 40% a punctului de pensie incepand cu data de 1 septembrie 2020, nu va fi modificata, a declarat, miercuri seara, seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. Potrivit acestuia, toate drepturile de natura salariala ale angajatilor…

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, vineri, ca este exclusa amanarea aplicarii legii pensiilor, mentionand ca aceasta va fi respectata. "Exclus! Doresc sa spulber toata aceasta intoxicare care s-a tot rostogolit in spatiul public. Legea pensiilor a fost promulgata, legea pensiilor a fost asumata…