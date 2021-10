SE TOARNĂ STRATUL FINAL DE ASFALT PE DJ 108D Consiliul Județean Salaj continua lucrarile de reabilitare și modernizare a drumurilor județene. In cursul zilei de miercuri, 20 octombrie, a inceput turnarea stratului de uzura pe tronsonul de 4,3 km al DJ 108D, dintre Cehu Silvaniei și limita cu județul Maramureș. Conform ultimelor evaluari realizate in teren de catre reprezentanții beneficiarului, ai antreprenorului și dirigintele de șantier, lucrarile au ajuns la un stadiu fizic de peste 85%. Pana in prezent, au fost executate sau sunt in curs de finalizare urmatoarele lucrari: reabilitare drum (infrastructura și suprastructura) pe o lungime… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

