Se termina Stranger Things odata cu sezonul 4? Netflix nu a dezvaluit inca daca va exista sau nu un al cincilea sezon Stranger Things. Cu toate astea, probabilitatea ca acest lucru sa se intample este foarte mare. Vezi aceasta postare pe Instagram thinking of eleven elevens O postare distribuita de Stranger Things (@strangerthingstv) pe Nov 11, 2019 la 3:20 PST In prezent, se lucreaza intens la sezonul 4. Așa ca va mai dura ceva pana cand producatorii vor vorbi public despre sezonul 5. Au dat insa de ințeles, de-a lungul timpului, ca au in continuare planuri marețe legate de acest serial.…