- Dupa ce anul trecut a inregistrat pierderi de agent termic destinat incalzirii si apei calde pentru populatie de 28,61 la suta, Regia Autonoma de Distributie a Energie Termice (RADET) solicita Primariei Capitalei subventii de peste 80 de milioane de lei. Proiectul de hotarare se afla…

- RAJA a transmis, miercuri, printr-un comunicat de presa, ca Societatea Electrocentrale Constanta SA inregistreaza catre Regia de Apa un debit in valoare totala de 2.887.510,77 de lei, reprezentand contravaloarea facturilor de apa-canal si penalitati de intarziere pentru perioada aprilie - iulie 2018.…

- Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 31 de voturi "pentru” si 10 voturi "impotriva”. Consilierii generali USR au votat impotriva proiectului. "In perioada 2011-2016, Primaria Capitalei a alocat un pic peste 1 milion de euro pe an pentru consolidarea cladirilor cu risc seismic. Noi am alocat…

- Primaria Capitalei anunta ca va demara, prin Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice (RADET), in perioada urmatoare, lucrari de modernizare a retelelor de termoficare aferente punctelor termice 2...

- Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice (RADET) si Societatea Comerciala Electrocentrale Bucuresti (ELCEN) vor fi transferate la Companie Municipala Energetica SA, potrivit unui proiect de hotarare aprobat in Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB), informeaza News.ro. Proiectul…

