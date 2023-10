Stiri pe aceeasi tema

- Trupele ucrainene ar putea ramane in curand fara muniții și echipamente daca aleșii lui Trump, care se arunca in spatele negocierilor bugetare, vor reuși sa taie finanțarea americana pentru Kiev. De la inceputul conflictului, in februarie 2022, Statele Unite au promis Ucrainei un ajutor militar de peste…

- Ambasada SUA in Ucraina a anunțat ca Statele Unite intr-adevar a transmis Ucrainei o "lista de reforme prioritare" pentru "integrarea in Europa". Anterior s-a anunțat ca Casa Alba a transmis Ucrainei o lista de reforme pentru a continua sa ofere asistența. "In cadrul dialogului cu Ucraina și cu parțile…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan nu impartașește opinia liderilor unor alte state cu privire la “atitudinea negativa” fața de Vladimir Putin, al carui stat duce de mai bine de un an și jumatate un razboi de cucerire impotriva Ucrainei. Erdogan a declarat acest lucru la New York, in fața unui grup…

- Suedia a trimis la Kiev tancuri Strv 122 cu echipaje ucrainene instruite. Acest lucru se menționeaza in declarația Forțelor Armate ale Regatului, relateaza TASS. "Le-am oferit ceea ce am putea oferi din tehnica de inalta calitate și cunoștințe bune. Cred ca este absolut corecta decizia de a oferi aceste…

- Avioanele de vinatoare F-16 vor avea posibilitatea de a participa pe deplin la conflictul din Ucraina abia in 2027, pina atunci Forțele Armate ale Ucrainei (AFU) nu vor avea piloți capabili sa le piloteze in condiții de lupta. Acest lucru a fost subliniat de generalul James Hecker, care conduce Forțele…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski considera ca scutul aerian al Ucrainei va garanta securitatea intregului continent. Zelenski a afirmat, in discursul sau de duminica seara, ca Ucraina are nevoie de forta si de concentrare maxima pentru a castiga razboiul.“Astazi, am fost onorat sa ii felicit…

- Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele statului paralel, a anunțat o informație-bomba legata de cel mai fierbinte punct din Europa in acest moment: razboul din Ucraina. Anca Alexandrescu a anunțat ca președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va fi prezent intr-o vizita la București. Iar…

- Ucraina vrea sa devina cel mai mare producator de armament din Europa, o atenție speciala fiind planificata sa se concentreze pe producția de rachete. Acest lucru a fost declarat de ministrul pentru Industrii Strategice, Oleksandr Kamyshyn, relateaza RBC-Ucraina. Potrivit lui Oleksandr Kamyshyn, mai…