Grupul financiar austriac Erste Group, care deține Banca Comerciala Romana, a reacționat astazi la decizia Guvernului Austriac la Consiliul European JAI de a impiedica accederea Romaniei și Bulgariei in Spațiul Schengen. Willi Cernko, CEO Erste Group, a ieșit cu un mesaj in contextul in care tot mai multe voci din Romania cer boicotarea companiilor cu capital austriac. Iata mai jos declarația lui Willi Cernko, CEO Erste Group: “Erste Group este o companie europeana – și, in special, o companie din Europa Centrala. Pentru noi, #believeineurope nu este doar o formulare, ci este expresia convingerilor…