Cum vrea sa reduca Marcel Ciolacu cheltuielile? Se pare ca noul premier vrea sa evite taierea salariilor ori majorarea TVA-ului. Exista insa niște discuții care vor avea loc. Proiectul de reducere a cheltuielilor ar putea fi pus in transparența pana joia viitoare, a spus premierul Marcel Ciolacu. Acesta precizeaza ca nu vor fi reduceri de salarii, iar cel mai de evitat lucru ar fi o majorare a TVA. “Nu exista nicio masura care vizeaza reduceri de salarii. Exista masuri și perioade in care statul iși permite sa vina cu anumite facilitați și exista perioade in care statul nu iși permite sa vina…