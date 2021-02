Se taie pensiile speciale! S-a anunțat chiar acum Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos afirma ca prioritatile sesiunii parlamentare trebuie sa fie urgentarea eliminarii pensiilor speciale, repararea Legilor Justitiei, infiintarea unei comisii de Cod electoral pentru stabilirea alegerii primarilor in doua tururi de scrutin si scaderea numarului de senatori si deputati si a subventiei pentru partide. "Merg astazi in Parlament la deschiderea sesiunii din acest an pentru a stabili cu colegii din USR PLUS prioritatile de reforma asteptate de cei care ne-au votat: un calendar clar cu urgentarea eliminarii pensiilor speciale pentru demnitari si pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere scaderea numarului de doze de vaccin primite de Romania in 18 ianuarie, exista o diferenta intre numarul de doze de vaccin disponibile si numarul de persoane programate in urmatoarele trei saptamani. Avand in vedere ca Romania a primit doar jumatate din dozele promise de Pfizer, Grupul…

- Ministrul Justiției, Stelian Ion (USR), a declarat miercuri, la Antena 3, ca pensiile magistraților vor face obiectul unei analize in cadrul unei Comisii speciale in Parlament. Citește și: Augustin Zegrean face lumina in decizia CCR privind pensiile. Care sunt efectele „Sunt niste decizii.…

- Copreședintele USR-PLUS Dacian Cioloș a transmis, miercuri, pe Facebook, ca, la fel ca o mare parte a societații civile și precum mulți colegi de-ai sai, are o ”nemultumire” cu privire la prezenta lui Sorin Cîmpeanu în Guvern. El spune ca felul în care Sorin Cîmpeanu…

- ​Copreședintele USR-PLUS Dacian Cioloș a declarat luni ca Vlad Voiculescu este propunerea pentru Ministerul Sanatații. Vlad Voiculescu a mai ocupat aceasta poziție în Guvernul Cioloș. Vlad Voiculescu a fost ales consilier în Consiliul General al Municipiului București, unde viza…

- Copreședintele USR PLUS, Dacian Cioloș, propunerea alianței pentru funcția de premier, a declarat duminica, dupa alegerile parlamentare, ca alianța nu exclude sa intre la guvernare cu alt premier, daca acel premier iși va asuma „planul de reforma” dorit de USR PLUS. Intrebat ce ii vor cere…

- Reporter: Domnule Catalin Cristache, deschideti lista PMP Galati pentru Camera Deputatilor in perspectiva alegerilor parlamentare... The post Cristache, PMP: „Imi doresc o reforma profunda a statului: reducerea numarului de parlamentari, eliminarea pensiilor speciale si alegeri locale in doua tururi”…

- Intr-o o postare pe Facebook, președintele PSD Timiș, Alfred Simonis, anunța ca, in calitate de parlamentar, nu iși dorește pensie speciala. Simonis promitr ca, in ultima zi de mandat, iși va da demisia din Parlament, tocmai pentru a nu beneficia de pensia speciala! „Nu vreau pensie speciala! Pensia…

- Reprezentantii USR au transmis ca vor fi platite in continuare pensiile speciale uriase, unele de aproape 70.000 lei pe luna, din cauza ca CCR a amanat decizia privind sesizarile ICCJ si Avocatului Poporului privind impozitarea pensiilor speciale cu pana la 85%. „Motivul amanarii este, de…