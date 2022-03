Se „taie” pașapoartele de aur? Comisia Europeana a indemnat statele membre sa abroge imediat sistemele de dobandire a cetateniei și de acordare a dreptului de ședere prin investitie. In cadrul acestor sisteme, este posibil ca unii cetateni rusi sau belarusi care fac obiectul sanctiunilor sau care sprijina in mod semnificativ razboiul din Ucraina sa fi dobandit cetatenia UE sau accesul privilegiat in UE, inclusiv dreptul de a calatori liber in spatiul Schengen. „Valorile europene nu sunt de vanzare. Consideram ca vanzarea cetateniei prin intermediul „pasapoartelor de aur” este ilegala in temeiul legislatiei UE si prezinta riscuri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

