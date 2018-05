Stiri pe aceeasi tema

- ♦ Hidroelectrica a devenit dupa primele trei luni ale anului cea mai profitabila companie din Romania, cel putin dupa rezultatele anuntate pana acum, cu o marja neta a profitului de 50%. Cu datorii de doar 30 mil. lei si un cash in conturi de 2,35 mld. lei, Hidroelectrica este o veritabila masina…

- Hidroelectrica analizeaza posibilitatea de a achizitiona parcuri eoliene si fotovoltaice in tara, precum si alte companii energetice in afara granitelor, a declarat, luni, directorul general al companiei, Bogdan Badea, intr-o conferinta de presa. ‘La nivel national, ne uitam sa…

- Hidroelectrica analizeaza posibilitatea de a achizitiona parcuri eoliene si fotovoltaice in tara, dar si alte companii energetice in afara granitelor, a declarat directorul general al companiei, Bogdan Badea, citat de Agerpres. Hidroelectrica a obtinut anul trecut un profit net record de 1,36 miliarde…

- Fondul Proprietatea a solicitat Hidroelectrica sa acorde sub forma de dividende 100% din profitul net de anul trecut, plus un miliard de lei din rezervele companiei, potrivit documentelor postate pe site-ul producatorului de energie. Fondul Poroprietatea deține 20% din hidroelectrica, in timp ce statul…

- Consumul industrial de energie al tarii a crescut in primele doua luni ale anului cu 3,8% fata de aceeasi perioada a anului trecut, insa cererea din partea populatiei a fost in scadere cu 11,2%, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS). Iluminatul public…

- Consumul de energie electrica al populatiei a scazut cu 10%, iar iluminatul public, cu 3,5%. Totodata, productia nationala de electricitate a scazut si ea, cu 7%. Cel mai mare recul s-a inregistrat in ceea ce priveste energia electrica generata de turbinele eoliene, respectiv 15,7%. Productia…

- Producatorul de energie Hidroelectrica a obtinut anul trecut un profit brut de 1,6 miliarde de lei, rezultatul fiind cel mai bun din istoria companiei, a declarat, miercuri, Bogdan Badea, directorul general al companiei. "Potrivit rezultatelor neauditate, estimam un profit brut de 1,6…

- Pe piața pentru ziua urmatoare (PZU), prețul din Romania a scazut, incepand cu ora 21, sub 1 euro/MWh, in intervalul orar 22-24, la 0,21 euro/MWh. In același interval orar, pe piețele din Ungaria, Slovacia și Cehia, un MWh era tranzacționat cu aproximativ 45 euro, un preț de peste 200 de ori mai mare…