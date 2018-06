Se taie ajutoare sociale. Decizia a fost luată cu majoritate de voturi în Parlament Decizia a fost luata cu 274 de voturi ''pentru'', 4 ''impotriva'' si 2 abtineri. "Refuzul unui loc de munca oferit sau refuzul de a participa la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca atrage incetarea dreptului la ajutorul social", prevede initiativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.



Proiectul mai prevede ca, in situatia pierderii dreptului la ajutor social, familia sau persoana singura poate solicita un nou drept dupa o perioada…

Sursa articol si foto: rtv.net

