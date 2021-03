Se suspendă vaccinarea în România cu dozele AstraZeneca din lotul ABV2856. Au fost utilizate 77.049 de doze Autoritațile sanitare din Romania au decis, joi seara, ca masura de maxima precauție, sigilarea tuturor dozelor ramase din lotul ABV2856, aceleași interzise in Italia dupa ce doi oameni au murit. Dozele retrase vor fin inlocuite cu altele, din loturi primite de Romania de la AstraZeneca, potrivit unui comunicat al CNCAV. Decizia autoritaților romane a venit […] The post Se suspenda vaccinarea in Romania cu dozele AstraZeneca din lotul ABV2856. Au fost utilizate 77.049 de doze appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

