- Cursurile la școala din Timișoara unde doi elevi au fost infectați cu noul coronavirus vor fi suspendate in perioada 9 - 11 martie. In clasa in care invața cei doi elevi, cursurile raman suspendate 14...

- Vechea idee a grupurilor de turisti asiatici care viziteaza Timisoara revine in discursul primarului Nicolae Robu. El contrazice ideea ca sute de mii de asemenea turisti vin in orasul de pe Bega doar pentru turism de business. Raspunsul care includea si analiza turistica realizata de primar a venit…

- Desi multi au acuzat-o ca a trecut prea repede peste moartea iubitului ei, Oana Radu si-a urmat inima si atat. Vedeta a facut un anunt pe retelele de socializare, in care ii anunta pe fani ca partenerul ei a cerut-o in casatorie, oferindu-i inelul mult visat. "Dragilor, vreau sa va spun ceva,…

- Cursurile vor fi suspendate, marti, in corpurile de cladire de la Liceul Teoretic „Adam Muller Gutenbrun” din Arad afectate in urma actiunii de deratizare si dezinsectie, urmand ca DSP sa dispuna masuri de curatenie si sa se faca verificari la firma care a facut lucrarea si la scoala.…

- Inghesuiala mare, astazi, in Sala Revoluției a Palatului Administrativ din Timișoara, unde a avut loc ceremonia de investire in funcția de prefect de Timiș a Lilianei Oneț. Asta pentru ca numeroși liberali s-au mobilizat pentru a participa la eveniment, la care a fost prezent și ministrul de Interne…

- Asociatia Fostilor Detinuti Politici din Romania, Asociatia "21 decembrie 1989", Asociatia "Memorialul Revolutiei 16-22 decembrie 1989 Timisoara", Memorialul Victimelor Comunismului si al Rezistentei Sighet si Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) au fost decorate, sambata,…

- Pacienți internați la Secția de Recuperare Eforie Sud s-au trezit in salon cu ”baieții de la o firma de dezinsecție”, care in 3 minute au pulverizat substanța, fara sa țina cont ca bolnavii sunt in paturi.La Secția de Recuperare a Spitalului Județean ”Sf. Apostol Andrei” din Constanța, cunoscuta ca…

- Distanta de la revolutia din decembrie 1989 este cu 10 ani mai mare decat distanta in timp de la primul la al doilea razboi mondial. Din 1989 pana in 2019 au trecut 30 de ani in timp ce de la revolutia din 1848 pana la razboiul de independenta din 1877 au trecut doar 29 de ani. Desigur, suntem departe…