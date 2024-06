Au fost suspendate procesele de centralizare a voturilor in Sectorul 1 și in Timiș. Motivul situației este tot canicula, care i-a pus in dificultate pe cei responsabili de acest proces. Clotilde Armand acuza ca mai multe persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale. Canicula duce la suspendarea proceselor de centralizare a voturilor Biroul Electoral din […] The post Se suspenda procesul de centralizare a voturilor in Sectorul 1 și in Timiș. Mai multe persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale appeared first on Puterea.ro .