Se suplimenteaza locurile echipelor in Liga 2 de fotbal. Cum ar putea beneficia CSM Unirea Alba Iulia de noua decizie a FRF Comitetul Executiv al Federației Romane de Fotbal a hotarat joi, 13 iulie, adoptarea unui sistem cu 22 de echipe in Liga 2, incepand cu sezonul 2024/2025. Formatul actual al ligii secunde include 20 de echipe care in prima parte a campionatului concureaza intr-o singura serie, iar ulterior sunt imparțite intr-un play-off pentru promovare format din […] Citește Se suplimenteaza locurile echipelor in Liga 2 de fotbal. Cum ar putea beneficia CSM Unirea Alba Iulia de noua decizie…