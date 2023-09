Se subțiază „aparatul” în instituțiile publice. Ce posturi se desființează, pentru a fi reduse cheltuielile din sistemul bugetar Bugetarii stau cu ochii pe masurile fiscale anunțate de Guvern. Mai ales ca se aflase deja de ceva vreme ca un numar semnificativ de posturi bugetare neocupate vor fi eliminate, in incercarea Guvernului de a reduce pe cat de mult posibil cheltuielile statului. Ministerul Finanțelor a publicat, marți, in transparența, proiectul de lege privind masurile […] The post Se subțiaza „aparatul” in instituțiile publice. Ce posturi se desființeaza, pentru a fi reduse cheltuielile din sistemul bugetar first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

