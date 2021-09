Se strică vremea. Vin ploi, vânt și minime de 11 grade Temperaturile sunt in coborare in toata țara, iar in București și vor ajunge la 11 grade, potrivit prognozei speciale pentru Capitala. Meteorologii anunța ploi slabe și vant. De miercuri pana joi dimineața, vremea va fi racoroasa noaptea și dimineața. Cerul va fi mai mult senin, exceptand orele dupa-amiezii și ale serii cand vor fi unele innorari și posibil ploi slabe de scurta durata și descarcari electrice. Vantul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificari in a doua parte a zilei, cand la rafala se vor atinge viteze in general de 40…50 km/h. Temperatura maxima va fi de 25…26 de grade,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile sunt in coborare in București și vor ajunge la 11 grade, potrivit prognozei speciale pentru Capitala. Meteorologii anunța ploi slabe și vant. De miercuri pana joi dimineața, vremea va fi racoroasa noaptea și dimineața. Cerul va fi mai mult senin, exceptand orele dupa-amiezii…

- Meteorologii anunța vreme frumoasa in ultimele doua zile de vara in sud-estul tarii, iar in restul regiunilor vor fi ploi si descarcari electrice. Potrivit meteorologilor, luni, 30 august, vremea se va ameliora sub aspectul precipitatiilor, iar regimul termic va fi caracterizat de valori in jurul celor…

- Meteorologii anunța ca in weekend, la București, temperaturile vor fi apropiate de mediile normale ale perioadei. Este posibil sa ploua, in special in noaptea de sambata spre duminica, avertizeaza specialiștii. Pana sambata dimineața, vremea va fi apropiata de normal din punct de vedere termic.…

- Pana miercuri dimineata, temperaturile vor continua sa fie ridicate in Capitala si vor ajunge pana la 33 de grade, anunta Administratia Nationala de Meteorologie in prognoza speciala pentru Bucuresti. In intervalul marti ora 3.00 – miercuri ora 10.00, vremea se va mentine in general frumoasa si va fi…

- Dupa doua zile caniculare in București, vineri se anunța vreme racoroasa, potrivit prognozei speciale pentru București, emisa de ANM. De miercuri pana joi dimineața, vremea va fi calduroasa, disconfortul termic ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic de 80…

- ZONA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI27.06.2021 ora 10:00 - 28.06.2021 ora 09:00Vremea va fi calduroasa, iar dupa orele amiezii indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unitați.Cerul va fi variabil, cu innorari temporare dupa-amiaza și seara cand vor fi perioade cu averse, descarcari…

- Meteorologii anunta, in prognoza speciala pentru Capitala, ca in a doua parte a zilei de duminica, 13 iunie, vor fi ploi torentiale, descarcari electrice si posibil grindina. Ploile vor continua si in urmatoarele doua zile, iar temperaturile maxime nu vor depasi 24 de grade Celsius. Cerul va fi variabil…

- In restul teritoriului cerul va avea innorari temporare, iar ploi de scurta durata, posibil insotite de descarcari electrice, vor fi pe arii restranse, in special la munte. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari temporare in Moldova, Dobrogea si estul Munteniei, unde la rafala se vor atinge…