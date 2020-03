Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o prognoza speciala pentru Capitala. Meteorologii spun ca bucureștenii vor avea parte de vreme deosebit de calda azi, insa joi este așteptata o racire, astfel ca temperaturile vor scadea la jumatate de la o zi la alta. Potrivit ANM, miercuri …

- Vremea in București va fi mai calda in weekend decat in modnormal in aceasta perioada a anului, in timp ce in restul țarii,apar ploi și vijelii. Temperaturile anunțate de meteorologi pentrusambata și duminica in Capitala vor fi de pana la 14-15grade Celsius, specifice mai degraba lunilor martie-aprilie.…

- Dupa cateva saptamani de primavara, cu temperaturi de aproape 20 de grade, Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta precipitatii mixte la munte, racire in nordul si vestul tarii si...

- Saptamana 13.01.2020 – 20.01.2020 Temperatura aerului va avea valori ce se vor situa, in general, peste limitele specifice perioadei, indeosebi in zonele montane și submontane, exceptand zonele joase din regiunile vestice, sud-vestice și partial din cele centrale, unde acestea vor fi apropiate de normalul…

- ANM anunța temperaturi maxime de 10 grade pana pe 15 ianuarie. Potrivit estimarilor publicate luni de Administratia Nationala de Meteorologie, valabile pentru intervalul 13-26 ianuarie, dupa 15 - 16 ianuarie temperaturile vor scadea in toata țara.BANAT Media regionala a maximelor termice…

- Vremea se va incalzi in urmatoarele zile in aproape toate regiunile, temperaturile maxime urcand pana la 14 grade Celsius in regiunile sudice vineri, in timp ce probabilitatea pentru precipitatii, pana pe 19 ianuarie va fi extrem de redusa pe tot parcursul intervalului, anunta Administratia Nationala…

- Vremea va continua sa raceasca, luni, 6 ianuarie. De Boboteaza, cerul va fi variabil, iar izolat va ninge slab in prima parte a zilei. Vantul va sufla cu putere in sud-estul țarii și la munte, in special la altitudini mari. Temperaturile maxime se vor incadra intre minus 5 și 5 grade Celsius, iar minimele…

- Meteorologii au actualizat, luni, informarea meteo de ploisi vant, pentru majoritatea zonelor din tara in intervalul 23 decembrie, ora10:30 - 26 decembrie, ora 20:00.In intervalul mentionat, temporar vor fi precipitatii in ceamai mare parte a tarii. In cursul zilei de luni (23 decembrie) ploile vor…