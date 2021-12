Un cod galben și unul portocaliu de vreme rea vor fi in vigoare de sambata dimineața pana marti dimineata, la ora 10. „In intervalul mentionat temporar vor fi precipitatii moderate cantitativ in cea mai mare parte a tarii. In zona montana inalta, iar incepand din seara zilei de sambata (25 decembrie) si in cea mai mare parte a Moldovei vor fi ninsori si lapovita, iar in celelalte regiuni mai ales ploi. Indeosebi pe parcursul zilelor de duminica (26 decembrie) si luni (27 decembrie) pe alocuri se va depune polei, cu o probabilitate mai ridicata in jumatatea de sud a Moldovei, in Muntenia, in Crisana…