Se strică vremea, începând de luni: Furtuni și vijelii Vremea se racește, incepand de luni, 31 iulie, fiind așteptate furtuni și vijelii, mai ales in estul țarii. Pana atunci, insa, la noapte, vom avea parte de o instabilitate atmosferica accentuata cu innorari, averse, descarcari electrice și intensificari de scurta durata ale vantului, potrivit observatornews.ro . Zonele montane, sudul, nord-estul și centrul țarii vor fi afectate, iar pe alocuri vor fi ploi torențiale cu cantitați mari de apa și posibile vijelii și grindina. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre 13 și 21 de grade. Cum va fi vremea, luni, in țara Maine, in majoritatea zonelor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

