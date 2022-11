Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit prognozei Accuweather, in cea mai mare parte a lunii, respectiv intre 6 și 21 decembrie, termometrele vor indica intre 6 și 8 grade Celsius. Abia in ultima saptamana din decembrie valorile vor cobori la 1-2 grade Celsius, minimele perioadei fiind de -7 grade Celsius. Chiar și așa, meteorologii…

- Meteorologii au emis primul cod galben de ninsori din acest sezon, care vizeaza unele regiuni montane și nordul Moldovei și care mai este in vigoare inca doua ore. Tot pana la ora 10:00 este cod galben de ploi insemnate cantitativ in nordul Olteniei și in zona de munte aferenta. Va continua insa…

- AVERTIZARE METEO| Vremea se schimba radical: Se anunța temperaturi de ingheț, lapovița sau ninsori la munte Meteorologii ANM au anunțat ca vremea se schimba radical. Se anunța temperaturi de ingheț, lapovița sau ninsori la munte, iar in sudul țarii vor predomina ploile. Conform Administrației Naționale…

- Vremea se schimba radical. Toamna lasa loc iernii. Astfel ca de joi, 17 noiembrie, meteorologii anunța temperaturi de ingheț, lapovița sau ninsori la munte. Frigul si ploile pun stapanire pe Romania. Conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), miercuri, 16 noiembrie, valorile termice vor…

- Vremea la inceputul lunii noiembrie se pastreaza calduroasa, cu temperaturi de toamna. Insa, spre sfarșitul lunii, meteorologii anunța temperaturi mult mai scazute și lapovița in unele zone din Romania. Vin ninsorile in luna noiembrie Meteorologii Accuweather preconizeaza schimbari climatice destul…

- Toamna se instaleaza cu adevarat in Romania. Meteorologii anunța temperaturi scazute in urmatoarele zile, ploi, iar la munte lapovița și ninsoare. Miercuri, 21 septembrie, vremea se anunța mult mai rece decat in mod normal. Luni, 19 septembrie, conform Administrației Nțaionale de Meteorologie (ANM),…

- Abia ce a inceput toamna, insa meteorologii ne anunța care va fi data primei ninsori in București. Vremea lunii septembrie este destul de blanda, cu temperaturi ridicate, iar asta ne duce cu gandul ca mai dureaza ceva pana cand vom vedea primii fulgi de nea. Specialiștii de Accuweather ai facut prognoza…

- Romania se imparte in doua anotimpuri. In timp ce in Campia Romana, vremea va fi deosebit de calda, in vest, centru și nord se racorește și lovesc furtunile. Meteorologii anunța ploi cu grindina.