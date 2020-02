Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o avertizare cod galben de ploi, ninsori la munte si viscol. Avertizarea vizeaza 27 de județe... The post Cod galben de ploi, ninsori și viscol in 27 de județe, inclusiv in vestul tarii appeared first on Renasterea banateana .

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis trei avertizari meteo de timp cod galben de vreme severa. Miercuri, 29 ianuarie, vremea va prezenta intensificari ale vantului, poi și polei in opt județe din țara.

- Ziarul Unirea ANM: COD GALBEN de ninsori și viscol in mai multe județe din țara, inclusiv județul Alba. Atenționarea este valabila pana maine seara ANM: COD GALBEN de ninsori și viscol in mai multe județe din țara, inclusiv județul Alba. Atenționarea este valabila pana maine seara Administrația Naționala…

- Meteorologii au transmis o atentionare de ultim moment de vremea rea, valabila pana la inceputul saptamanii viitoare. Administratia Nationala de Meteorologie a precizat ca incepand de sambata, 4 ianuarie, de la ora 17.00 si pana luni, 6 ianuarie, la ora 22.00 se vor inregistra ninsori, vant putermic,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis vineri o informare meteorologica de intensificari ale vantului si precipitatii mai ales sub forma de ninsoare in zona de munte, iar pe parcursul zilei de duminica si in sud-est, precum si o atentionare Cod galben de ninsori insemnate cantitativ si…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare de ninsori si viscol, valabila la nivelul intregii tari de vineri pana duminica. 17 judete ale tarii vor intra sub avertizare cod galben de ninsori puternice si viscol, informeaza Digi24.ro.

- O atentionare Cod galben de ninsori si viscol, valabila pana in dimineata zilei de Craciun, in zone din 19 de judete, a fost emisa, luni, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Ziarul Unirea METEO: Vremea deosebit de calda continua in urmatoarea perioada. Ce iarna se anunta și cand va fi lovita Romania de viscol si ger cumplit In urmatoarea perioada, vremea deosebit de calda, neobisnuita pentru data din calendar, continua, iar o scadere a temperaturilor este prognozata de…