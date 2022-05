Se strică vremea. COD GALBEN de ploi torențiale și furtuni pentru 14 județe – HARTĂ Vremea devine instabila, dupa doua zile cu temperaturi extrem de ridicate pentru aceasta perioada. Meteorologii au emis sambata o avertizare cod galben de vijelii de ploi torențiale și vijelii pentru București și 13 județe din sudul și sud-estul țarii. Avertizarea de instabilitate atmosferica ridicata va fi in vigoare de sambata, de la ora 12.00, pana […] The post Se strica vremea. COD GALBEN de ploi torențiale și furtuni pentru 14 județe - HARTA first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

