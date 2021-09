Se strânge șurubul: vaccinarea obligatorie câștigă teren în întreaga lume Respinsa inițial de toate guvernele, vaccinarea anti-Covid obligatorie incepe sa se transforme dintr-o dezbatere controversata in realitate. Obligațiile de vaccinare pentru anumite categorii profesionale s-au inmulțit peste tot in lume in timpul verii. In Franța, lucratorii din casele de batrani, pompierii și asistenții la domiciu trebuie sa se vaccineze din 15 septembrie, potrivit AFP. In […] The post Se strange șurubul: vaccinarea obligatorie caștiga teren in intreaga lume first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

