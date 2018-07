Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Lazar, procuror-adjunct al Secției de urmarire penala și criminalistica din cadrul Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casație și Justiție, si-a depus candidatura pentru sefia DNA.

- Parchetul General a anuntat, vineri, care sunt acuzatiile care se aduc persoanelor din dosarul privind fapte de coruptie in care este implicat Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A.-I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.). Procurorul din cadrul Sectiei de urmarire penala…

- Sibiul era cam mic pentru valoarea ei! Procurorul general al Romaniei a anunțat, miercuri, ca Laura Codruța Kovesi a fost delegata la Serviciul de indrumare și control din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție incepand cu data de 11 iulie 2018. "Urmare a deciziei Secției…

- Procurorul general, Augustin Lazar, a decis delegarea Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror la Serviciul de indrumare si control din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie incepand de miercuri, 11 iulie 2018. „Urmare a deciziei Secției de procurori a Consiliului Superior…

- „Am fost tarati in noroi, fara posibilitatea de a ne apara!”. Constituția a infrant anticorupția... Laura Codruta Kovesi a declarat, luni, dupa revocarea sa din functie, ca le multumeste colegilor pentru activitatea pe care au desfasurat-o impreuna, acestia asistand, de altfel, la declaratiile publice…

- Un barbat cu cetatenie romana si germana, suspectat ca a detinut peste sapte mii de monede din patromoniul national, provenite din detectii neautorizate in situri arheologice din Constanta si Tulcea, a fost trimis in judecata. Acesta a vandut o parte dintre monede, dar si alte bunuri arheologice, desi…

- Procurorii Lucian Onea si Mircea Negulescu de la DNA Ploiesti sunt urmariti penal, fiind suspectati ca in perioada aprilie – mai 2015 ar fi constrans o persoana sa intocmeasca in fals o sesizare si documente care sa sustina cele reclamate in continutul acesteia, iar actele falsificate au fost expediate…

- Avand in vedere solicitarile din partea jurnaliștilor și dezbaterile existente in spațiul public referitoare la unul dintre dosarele aflate in instrumentarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta…