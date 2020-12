Stiri pe aceeasi tema

- In luna sarbatorilor de iarna, cand toți ne gandim ce sa daruim mai frumos, va intrebam cum ar fi sa daruiți o viața mai ușoara unui copil chinuit de o afecțiune grava. In loc de dulciuri și jucarii, ați oferi o donație pentru tratamentul de recuperare al unei fetițe de numai 3 anișori, chinuita de…

- Copiii din localitatea Cioca Boca, comuna Scheia, il asteapta in acest an cu emotii pe Mosul cel bun, si spera ca in curand sa nu mai infrunte frigul in slapi sau tenisi. Alaturi de initiativa Ziarului de Iasi, care doreste sa le faca un Craciun mai frumos acestor micuti, s-au alaturat si reprezentantii…

- Ziarul de Iasi organizeaza si in acest an traditionala Campanie de Craciun, in cadrul careia va invitam sa veniti in ajutorul unor copii din familii sarace si carora sa le daruim ghetute din piele, manusi, caciulite si fulare. Putem ajuta in acest an cei 83 de copii de la Scoala Primara din Cioca Boca,…

Odata puși in situația de a ne lupta cu o pandemie globala și din necesitatea transpunerii tuturor orelor de curs in mediul online, un numar mare de elevi au fost privați de dreptul lor la educație,...

- Soferii care au trecut vineri prin Targu Frumos dinspre Iasi au stat la o coada ce se intindea pe un kilometru. O banda de circulatie a fost blocata pentru montarea decoratiunilor de Craciun. Si in Podu Iloaiei traficul a fost ingreunat. Se sta aproximativ 15 minute la coada.

- Parintele Calistrat Chifan, de la Manastirea Vladiceni (Iași), a reacționat dur, marți, la Antena 3, pe tema celor mai recente restricții introduse de guvernanți, printre care interzicerea pelerinajelor in alte județe: „Mitropolitul Teofan a stabilit reguli foarte exacte privind pelerinajul, nu s-a…

- Parintele Calistrat Chifan, de la Manastirea Vladiceni din Iași, a reacționat dur, marți, la Antena 3, dupa ce Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a anunțat unele restricții privind sarbatorile și procesiunile religioase.Conform preotului Calistrat Chifan, șeful DSU confunda…