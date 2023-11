Stiri pe aceeasi tema

- Expertii UiPath, primul unicorn (companie start-up privata evaluata la peste 1 miliard de dolari) fondat de antreprenori romani, listat in 2021 la bursa de la New York, se vor implica in digitalizarea operatiunilor Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), institutie cu mari probleme IT de…

- ”M-am bucurat sa discut azi cu conducerea UiPath, liderul mondial in automatizarea software si o companie creata in Romania, despre solutiile necesare pentru a digitaliza sistemele informatice ale statului. Am avut un dialog extrem de deschis si de pozitiv cu Daniel Dines si echipa sa, convenind sa…

- Premierul Marcel Ciolacu afirma, in urma unor discutii cu conducerea companiei UiPath, ca autoritatile romane vor sa invete din experienta acesteia si din modelele de lucru cu sectorul public din tari avansate tehnologic precum Singapore sau Statele Unite. ”Le-am spus ca nu vrem sa inventam roata, ci…

- Pachetul de masuri fiscal-bugetare, digitalizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) și viziunea Guvernului pentru incurajarea investițiilor straine au reprezentat principalele teme abordate in cadrul consultarilor pe care premierul Marcel Ciolacu le-a avut cu reprezentanții Consiliului…

- Inspectorii ANAF au de indeplinit ținte privind numarul de controale și sumele pe care sa le impuna suplimentar companiilor atunci cand le verifica, iar cei care nu indeplinesc planul primesc note mici la evaluari, scrie Profit.ro, care prezinta un document cu țintele ce trebuie atinse de funcționari.O…