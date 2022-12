Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu pleaca la Bruxelles, unde va participa la lucrarile Consiliului JAI (Justitie) si la lucrarile Consiliului de Afaceri Generale (CAG). Ministrul Justitiei va prezenta pozitia Romaniei cu privire la instrumentele juridice si politicile europene in domeniul Justitiei…

- Romania va cere vot pe aderarea la Schengen in Consiliul JAI de maine, oficialii romani se afla inca in negocieri in ceea ce privește aderarea, in urma opoziției Austriei, exprimata pe ultima suta de metri.

- Ministrul de interne al Austriei, Gerhard Karner, a declarat marti dimineata, intr-o emisiune la postul public de televiziune, ca Viena isi mentine dreptul de veto fata de aderarea Romaniei si Bulgariei la Schengen si nu are de gand sa-si schimbe opinia la Consiliul JAI din 8-9

- Consiliul Uniunii Europene va decide aderarea Croației la spațiul Schengen separat de Romania și Bulgaria, anunța presa croata, ministrul de interne al Croației afirmand ca Austria susține aderarea țarii sale.

- In ciuda opoziției pe care o arata fața de Romania in privința aderarii la spațiul Schangen, sunt șase ca Olanda sa iși dea votul in la Consiliul JAI, eveniment care va avea loc la inceputul lunii decembrie și care este hotarator pentru țara noastra, susține europarlamentarul Victor Negrescu. Tot el…

- Premierul Olandei, Mark Rutte, nu a decis inca daca sprijina sau nu Romania privind aderarea la Schengen, adica, in acest moment, nu se opune, dar nici nu a decis in favoarea aderarii, au declarat surse guvernamentale pentru Libertatea, marți, 25 octombrie. Mark Rutte „nu este nici pro, nici contra”…

- Raportul misiunii voluntare de evaluare privind aderarea la Schengen care urmeaza sa fie prezentat miercuri la Bruxelles este unul „foarte pozitiv” pentru Romania, au declarat, marti, surse guvernamentale, citate de Agerpres.