Se spune adio vânzării de mașini noi pe benzină? Decizia majoră așteptată joi Se anunța schimbari semnificative pe piața auto americana, dar nu numai. O decizie importanta ar urma sa fie luata joi intr-un mare stat american. Și vizeaza posibila interzicere a vanzarii de automobile noi cu motoare pe benzina. Se așteapta ca, joi, autoritațile de reglementare din California sa emita reguli stricte pentru a interzice vanzarea de […] The post Se spune adio vanzarii de mașini noi pe benzina? Decizia majora așteptata joi first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

