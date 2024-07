Stiri pe aceeasi tema

- Productia de cereale de vara din 2024 a ajuns in total la 149,779 milioane de tone, cu 3,627 milioane de tone mai mult fata de aceeasi perioada a anului trecut, o crestere de 2,5%, potrivit celor mai recente date statistice furnizate de Biroul Național de Statistica al Chinei. Suprafata totala cultivata…

- Sosirile in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare din Romania, inclusiv apartamente si camere de inchiriat, au crescut cu 2,5%, in primele cinci luni ale anului in curs, fata de aceeasi perioada din 2023. Și innoptarile au inregistrat un salt de 2,2%, arata datele comunicate, vineri,…

- Piața rezidențiala transmite semnale pozitive. Creșterea puterii de cumparare stimuleaza cererea, iar climatul stabil din sectorul de creditare ii incurajeaza pe mulți sa faca pasul final spre achiziție. Locuințele din Romania sunt unele dintre cele mai ieftine din Europa, pana și cel mai mai scump…

- Rata anuala a inflatiei a scazut, in luna mai 2024, la 5,1 la suta, de la 5,9 in aprilie, fiind inregistrata, astfel, a patra scadere consecutiva a acestui indicator macroeconomic, arata datele publicate, miercuri, de Institutul Național de Statistica (INS). INS arata ca marfurile alimentare s-au scumpit…

- In ultimele decenii, fenomenul hikikomori, cunoscut inițial in Japonia, a inceput sa se raspandeasca cu rapiditate in intreaga Asie. Aceasta forma extrema de retragere sociala, in care indivizii se izoleaza complet de societate pentru perioade indelungate, devine o problema tot mai mare. In Coreea de…

- Biroul Național de Statistica anunța ca peste 400.000 de mii de persoane și 290.000 de locuințe au fost deja recenzate in perioada 8-16 aprilie. Cu toate acestea, reticența fața de acest exercițiu ramine a fi inca una mare din partea populație. {{742751}}In acest asens, BNS a demontat zece mituri despre…

- Datele privind produsul intern brut al Chinei din primul trimestru au pus in evidența efectele pariului președintelui Xi Jinping ca un boom al producției poate ajuta a doua economie a lumii sa depașeasca o criza prelungita pe piața imobiliara. Biroul Național de Statistica a raportat o creștere de 6,1%…

- Consumul final de energie electrica in primele doua luni din 2024 a fost de 8,616 miliarde de kWh, cu 1,7% mai mare fata de perioada similara din 2023, in timp ce productia interna a insumat 2,971 milioane de tep, in scadere cu 23.000 tep (-0,8%), potrivit datelor publicate, ieri, de Institutul National…