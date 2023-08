Se sparge bula mașinilor electrice. De ce scad producătorii prețurile masiv Tesla a redus prețurile in China saptamana trecuta pentru a stimula vanzarile pe o piața a vehiculelor electrice deja suprasaturata, conform unei analize Wall Street Journal. Analiștii americani susțin ca, pe fondul unui boom in producția mașinilor electrice pe teritoriul Chinei, in SUA, dar și in Europa, industria care a promis de la inceput o creștere fulminanta a ajuns la un decalaj in raportul cerere și oferta. Guvernele au incurajat achiziționarea mașinilor noi prin subvenții, producatorii au continuat sa coboare prețurile, insa deși o mașina electrica inca este o alegere buna pentru… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

