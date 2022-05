Se sparge bula imobiliară? Tranzacțiile cu apartamente au scăzut la jumătate In luna aprilie a acestui an, vanzarile de apartamente au scazut vertiginos, atat comparativ cu luna martie, cat și in comparație cu aprilie 2021. Potrivit datelor publicate de Agenția de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI), in aprilie 2022 s-au tranzacționat in Dolj doar 197 de apartamente, in scadere cu 127 fața de martie cand se vandusera 324 de apartamente in Dolj. Scaderea din aprilie 2022 este evidenta și in comparație cu aprilie 2021 cand se vandusera 215 apartamente in Dolj.GdS a efectuat o analiza a pieței imobiliare din Craiova, comparand oferte, date statistice, analizand factorii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

