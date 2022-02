Se sparge blocada. Europa se întoarce la normalitate Marea Britanie, Danemarca, Finlanda și, cu foarte mici excepții, Suedia și Islanda, au decis sa incheie in avans pandemia, renunțand la restricții. Spania vine tare din urma, dupa ce a mai ramas doar cu masca de protecție la interior și limite generoase in restaurante. Astfel, contagiozitatea libertații, venita din statele care au sfidat OMS-ul și […] The post Se sparge blocada. Europa se intoarce la normalitate first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Europa se intoarce la NORMALITATE: Prima țara care va ridica toate restricțiile legate de coronavirus Europa se intoarce la NORMALITATE: Prima țara care va ridica toate restricțiile legate de coronavirus Toate restrictiile legate de coronavirus urmeaza sa fie ridicate in Finlanda in februarie, momentul…

- Franța a obținut dramatic calificarea in semifinalele Campionatului European de handbal masculin, dupa ce a invins Danemarca, miercuri, intr-o reeditare a finalei olimpice din 2021. A fost 30-29, dupa un joc in care danezii au fost la conducere in mod constant exact pana la final. Danemarca a condus…

- Campioana continentala Spania si vicecampioana mondiala Suedia s-au calificat, marti, in semifinalele Campionatului European de handbal masculin – EHF EURO 2022, dupa victoriile obtinute in ultimele lor meciuri din grupele principale. Spania, castigatoarea ultimelor doua editii ale Campionatului European…

- Revolut, super-aplicatia financiara cu peste 18 milioane de clienti in toata lumea, a operationalizat, de marti, in alte 10 piete europene licenta bancara emisa in Lituania, potrivit unui comunicat remis marti AGERPRES. Astfel, clientii din Belgia, Danemarca, Finlanda, Germania, Islanda, Lichtenstein,…

- Alte 695 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 107 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 16 sunt asociate cu contact in afara țarii: Franța, Belgia, Marea Britanie, Romania, Suedia, Spania, Ucraina, Italia, Danemarca,…

- Cea mai mare republica componenta a Rusiei este Yakutia. Se intinde pana in Cercul Arctic și este la fel de mare ca Germania, Franța, Marea Britanie, Italia, Spania, Suedia, Finlanda și Romania la un loc, dar cu o populație de doar 1 milion de oameni. In ultimul deceniu, retragerea gheții marine…

- Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC) a analizat evolutia vaccinarii in intreaga Europa, in conditiile in care oamenii de stiinta sustin ca asa-numita „imunitate de turma” poate fi atinsa daca peste 75% pana la 80% din populatie este imunizata. Cu toate acestea, este clar ca…

- Statele membre ale Consiliului Nordic s-au angajat miercuri sa coopereze strans dupa o perioada prelungita de inchideri ale frontierelor dintre ele pe fondul pandemiei de COVID-19, transmite dpa. Membrii Consiliului Nordic impartasesc o viziune comuna despre a deveni regiunea cea mai sustenabila…