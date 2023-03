Se solicita interventia Comisiei Europene in problema disparitiei medicamentelor generice.

Stiri pe aceeasi tema

- Eurdeputatul Victor Negrescu a solicitat in Parlamentului European intervenția Comisiei Europene in problema dispariției medicamentelor generice. El spune ca pacienții europeni se confrunta cu lipsa tratamentelor necesare pentru afecțiuni cronice grave precum cancerul, epilepsia sau boala Parkinson.Mesajul…

- Europarlamentarul Victor Negrescu a solicitat in plenul Parlamentului European, reunit in aceasta saptamana la Strasbourg, intervenția Comisiei Europene in problema dispariției medicamentelor generice.

- Activisti kurzi au manifestat miercuri in hemiciclul Parlamentului European de la Strasbourg, pentru a marca 24 de ani de la arestarea liderului kurd Abdullah Ocalan, ceea ce a dus la intreruperea dezbaterilor si la evacuarea eurodeputatilor, transmite France Presse. Potrivit mai multor membri ai securitatii…

- Fara a exagera potentialul comparatiilor intre Kremlinul de atunci si cel de astazi, ar trebui sa fim destul de pesimisti si in ceea ce priveste o grabnica abandonare a caii violente in Ucraina: in definitiv, nici situatia de pe front, nici presiunile internationale, nici cele interne nu par suficient…

- Noua strategie industriala europeana trebuie sa țina cont de principiul solidaritații, astfel incat niciun stat membru sa nu fie lasat in urma, a declarat, la Strasbourg, deputatul european Iuliu Winkler (UDMR, PPE) in contextul dezbaterii generate de comunicarea Comisiei și Consiliului intitulata…

- Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor si Agentia pentru alimente si medicamente din Statele Unite au anuntat ca au detectat o posibila problema de siguranta medicala. Persoanele de peste 65 de ani ar prezenta un risc mai mare de a suferi un accident vascular cerebral in primele 21 de zile dupa…

- Ieri, 12 ianuarie, la ora 11.00, Catalin Maruța a fost operat la un spital din București. La doar cateva ore de la intervenție, prezentatorul de la Pro TV a intrat pe rețelele de socializare și le-a dezvaluit fanilor cum a decurs intervenția, el stand intins pe patul de spital. El a anunțat ca operația…