- Se sisteaza furnizarea apei potabile in: LOCALITATEA: Deva DATA: 19.04.2018 INTERVAL ORAR: 08:00-12:00. STRAZI AFECTATE: Axente Sever MOTIVUL: Cuplare hidrant Stadion SC Apa Prod SA iși cere scuze pentru disconfortul creat și va mulțumește…

- Se sisteaza furnizarea apei potabile in: LOCALITATATILE: Tampa și Bacia DATA: 28.03.2018 INTERVAL ORAR: 11:00-13:00 MOTIVUL: Remediere avarie branșament in Bacia la nr.112 SC Apa Prod SA iși cere scuze pentru disconfortul creat și va mulțumește…

- Se sisteaza furnizarea apei potabile in: LOCALITATEA: Hațeg DATA: 23.03.2018 INTERVAL ORAR: 09:00 – 15:00 STRAZI AFECTATE : Viilor 2. MOTIVUL: Remediere avarie rețea distribuție pe strada Nicolae Titulescu. SC Apa Prod SA iși cere scuze…

- Se sisteaza furnizarea apei potabile in: LOCALITATEA: ȘOIMUȘ DATA: 16.03.2018 INTERVAL ORAR: 09:45 – 14:00. STRAZI AFECTATE: Drumul Boholtului , str. Bisericii MOTIVUL: Avarie rețea apa Șoimuș nr. 89 SC Apa Prod SA iși cere scuze pentru…

- Se sisteaza furnizarea apei potabile in: LOCALITATEA: Hunedoara DATA: 16.03.2018 INTERVAL ORAR: 08:00 – 15:00. STRAZI AFECTATE: : Castelului,G.Bethlem, Mr. Stanga,E. Margineanu, Furnalelor, Urcușului, C-tin Bursan, 9Mai, M. Eminescu , Cernei, Voinii. MOTIVUL: …

- Se sisteaza furnizarea apei potabile in: LOCALITATEA: Buces DATA: 15.03.2018 INTERVAL ORAR: 11:30-15:00 STRAZI AFECTATE: sat Buces nr.10,11,12 MOTIVUL: Avarie conducta DN 90 SC Apa Prod SA iși cere scuze pentru disconfortul creat și va mulțumește pentru…

- Se sisteaza furnizarea apei potabile in: LOCALITATEA: Bucuresci DATA: din data 06.02.2018 orele 11:00 pana an data de 08.02.2018 orele 16:00 STRAZI AFECTATE: localitatea Bucuresci (de la Primarie spre localitatea Curechiu) MOTIVUL: Electropompa de distributie a apei potabile…

- Se prelungește sistarea furnizarii apei potabile in LOCALITAȚILE: ȘOIMUȘ și BALATA DATA: 30.01.2018 INTERVAL ORAR: 16:00 – 18:00. STRAZI AFECTATE: Localitațile ȘOIMUȘ și BALATA in totalitate MOTIVUL: Montare vana de linie in localitatea Șoimuș. SC Apa…