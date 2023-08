Stiri pe aceeasi tema

- Micșorarea numarului de diplomați din cadrul Ambasadei Federației Ruse va avea un impact negativ asupra relațiilor și așa șubrede dintre Republica Moldova și Rusia. De aceasta parere este analistul politic, Nicolae Pascaru. In cadrul unui comentariu oferit Noi.md, aceasta a menționat ca este important…

- Aeroportul Internațional Timișoara nu ramane in continuare departe de milionul de pasageri operați la șase luni de activitate. Aceasta in timp ce principalele concurente, Clujul și Iașiul au trecut de aceasta limita. Desigur, Bucureștiul cu Otopeni este departe. Datele Asociației Aeroporturilor din…

- IMM-urile se impotrivesc creșterii taxelor: Firmele cer Guvernului reducerea numarului de functionari publici IMM-urile se impotrivesc creșterii taxelor: Firmele cer Guvernului reducerea numarului de functionari publici Eventualele modificari ale Codului fiscal sunt respinse de opt din zece IMM-uri…

- Parinții și elevii clujeni cer creșterea numarului de locuri in liceele teoretice bune din municipiu. Aceștia au lansat o petiție pentru suplimentarea locurilor in liceele teoretice in care concurența este foarte mare. „Anual, un numar foarte mare de copii cu rezultate foarte bune la invațatura nu au…

- Una dintre firmele lui Dorinel Umbrarescu a devenit lider național in ceea ce privește angajarile de personal. Și nu este vorba despre celebra UMB Spedition, firma fanion a „regelui asfaltului”. Astfel, conform unei analize efectuate de economica.net, Tehnostrade, o alta firma cunoscuta din portofoliul…

- Sarbatorile zilei din 3 iulie - Sfantul Iachint și Sfantul Anatolie, patriarhul ConstantinopoluluiOrtodoxe CITESTE SI Rezultate Bacalaureat 2023 - La ce ora se vor afișa notele/ Procedura pentru depunerea contestațiilor 06:15 409 Ședința CSAT la Palatul Cotroceni: se vor dezbate obiectivele Romaniei…

- Scadere considerabila a numarului de autorizații de construcție eliberate in Cluj in primele patru luni din acest an in comparație cu 2022, arata datele statistice.Astfel, in primele patru luni ale anului 2023 numarul autorizațiilor de construire pentru cladiri rezidențiale eliberate in județul…

- Se schimba modul in care firmele vor putea accesa fonduri europene. Noua procedura va simplifica obținerea finanțarilor Se schimba modul in care se vor accesa fondurile europene, iar motivul este ca guvernanții vor sa simplifice astfel modul prin care banii europeni vor intra in țara. Potentialii beneficiari…