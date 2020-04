Se sfidează pandemia: PETRECERE cu arme în Medgidia Trei barbati din Medgidia au fost amendati de politisti cu cate 5.000 de lei, dupa ce au postat pe o retea de socializare un filmulet in care apareau impreuna la locuinta unuia dintre ei, consumand alcool, in timp ce gazda arata o arma tip... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- In cursul zilei de astazi, politistii din cadrul Politiei municipiului Medgidia s au sesizat din oficiu in urma postarii unui filmulet pe o retea de socializare.In urma vizionarii imaginilor, politistii au stabilit identitatea celor 3 persoane implicate, iar in urma verificarilor s a stabilit faptul…

- Actorul american Mickey Rourke continua sa joace in filme de serie B sau Z. In plina pandemie, el a filmat in ultimele saptamani in Letonia "Warhunt", o productie horror si fantasy, potrivit news.ro.Echipa filmului a obtinut autorizatia de a continua filmarile la Riga, respectand masurile…

- O prostituata considera ca este un angajat la fel de important ca doctorii și ca asistenții medicali, pe perioada de plina pandemie. Femeia continua sa munceasca de zor, mulțumind chiar și pana la șapte barbați pe ora, pe bancheta din spate a dubiței sale loiale.

- Chiar daca fotbalul masculin continua, Federatia de Fotbal din Belarus a anuntat ca a amanat startul campionatului feminin, dupa ce o serie de jucatoare au intrat in contact cu posibile persoane infectate cu noul coronavirus, relateaza Reuters. Belarus este singura tara din Europa in care fotbalul continua…

- Peste 1.000 de fani au aplaudat, au scandat si s-au îmbratisat asistând duminica la un meci de fotbal în Belarus, în ciuda apelurilor unui numar tot mai mare de suporteri de a boicota jocurile din cauza pandemiei de coronavirus, relateaza luni Reuters.Belarus este singura…

- Noul coronavirus face ravagii și-n Statele Unite. A treia zi din aprilie a fost incheiata de americani cu cel mai infricoșator bilanț: 1.321 de persoane au pierdut lupta cu noul coronavirus. Aceasta este a doua zi cand se depașește bariera miei, ajungandu-se la peste 7.400 de decese! Și noile cazuri…

- E o seara de weekend. In mod normal, unii dintre noi ne-am imbraca frumos, fetele s-ar farda, baieții ar bea poate o bere de incalzire. Dar ieșirea in oraș, fie ca e vorba de clubbing sau pur și simplu de un pahar cu vin și un schimb de vorbe cu prietenii, a fost suspendata, pe timp nelimitat, din cauza…

- Starea delicata in care se afla intreaga omenire a dus la ingradirea mai multor drepturi și placeri. In timp ce autoritațile recomanda distanțarea sociala, dupa ce au inchis restaurante și alte localuri, un fost mare fotbalist a gasit o modalitate de a se distra cu prietenii, chiar la un local, in plina…