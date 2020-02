Se semneaza proiectul de reabilitare si modernizare a bulevardelor 1 Decembrie 1918, Alexandru Lapusneanu si Aurel Vlaicu

Stiri pe aceeasi tema

- Casa de Cultura „Avram Iancu” din orașul Campeni va intra, din nou, intr-un amplu proces de reabilitare și modernizare. Continuarea lucrarilor incepute in urma cu aproximativ 5 ani, intrerupte in urma falimentului constructorului, se va face printr-un proiect de peste 4 milioane de lei, fara TVA, finanțat…

- Pe 19 decembrie a fost semnat contractul de finantare pentru proiectul ”Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic Maria Baiulescu”. Proiectul prevede inclusiv dotarea cu echipamente a unitatii de invatamant.

- A fost contractat cel de-al doilea proiect regio de mobilitate urbana din municipiul Fagaraș. Initiativa, in valoare totala de 10 milioane euro, asigura fonduri pentru modernizarea unei suprafete de 2,9 hectare de cai rutiere pentru transport public si a mai mult de 1,5 hectare de spatii pietonale si …

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA și firma Consis Proiect au semnat un contract de 11,3 milioane lei, fara TVA, pentru elaborarea studiului de fezabilitate, prima etapa a modernizarii Garii de Nord București, potrivit unui comunicat remis luni, MEDIAFAX.Citește și: Jandarmerița batuta…

- Astazi, in jurul orei 10:30, un barbat de 34 de ani a condus un autoturism pe bulevardul Alexandru Lapusneanu, din municipiul Constanta, dinspre str.I.G. Duca catre strada Portitei iar la intersectia de tip giratoriu cu strada Nicolae Iorga nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism, condus…

- Se apropie sarbatorile si majoritatea oraselor din lume vor fi "imbracate" in mii de lumini.Nimic nu se compara cu bucuria copiilor la vazul unor strazi frumos decorate care sa scoata in evidenta primii fulgi de nea. Chiar si cei care nu sunt atat de entuziasmati de Craciun vor fi prinsi in atmosfera…

- Pentru executarea lucrarilor de remediere a unei avarii pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 600 mm, de la intersecția bulevardelor Tomis cu Aurel Vlaicu, din municipiul Constanța, echipele de interventie RAJA au fost nevoite sa restricționeze traficul auto pe o porțiune de aproximativ…