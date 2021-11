Vacanța de iarna va fi mai scurta cu o saptamana pentru elevii de gimnaziu și de liceu. Elevii de gimnaziu și liveu vor reveni la ore in 3 ianuarie 2022, in timp ce copiii din clasele primare se vor intoarce din vacanța in 10 ianuarie 2022, a anunțat, vineri, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Ministrul Educației a spus ca a primit cereri sa se pastreze datele pentru Evaluarea Naționala și Bacalaureat, dar și numarul de saptamani de curs pentru toți elevii. “Acest lucru se poate face prin compensarea celor doua saptamani de vacanța cu o saptamana de vacanța pentru gimnaziu și liceu in perioada…