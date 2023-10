Se scumpește ”vechimea în muncă”. De la 1 noiembrie contribuția lunară va fi de 825 lei Guvernul a decis sa prelungeasca termenul pentru cumpararea vechimii in munca. Doar ca regulile se vor schimba incepand cu 1 noiembrie 2023. La 1 noiembrie 2023 crește salariul minim brut pe economie de la 3.000 lei, la 3.300 lei. Asta inseamna automat ca și contribuția la sistemul public de pensii va urca de la de la 750 lei pe luna la 825 lei pe luna. Astfel, cei interesați sa cumpere vechime in munca vor trebui sa plateasca 9.900 lei pentru un an sau 59.400 lei pentru maximul de șase ani. Plata contributiei se poate face intr-o singura transa sau in transe lunare, dar nu mai tarziu de 31 decembrie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

