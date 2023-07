Se scumpeşte vacanţa de pe litoralul românesc. Care sunt cauzele şi când se vor ieftini produsele şi serviciile Luna august pare a fi luna favorita a romanilor pentru concedii. Poate de asta si comerciantii vor scumpi produsele si serviciile, incepand de marti, 1 august 2023. Peste 100.000 de oameni se afla in prezent pe litoralul romanesc, dar fața de aceeași perioada a anului trecut este totuși o scadere de 20 de procente, arata […] The post Se scumpeste vacanta de pe litoralul romanesc. Care sunt cauzele si cand se vor ieftini produsele si serviciile first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

