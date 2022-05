Se scumpeste transportul in comun! CTP Iasi va majora tarifele pentru bilete si abonamente Noile tarife vor intra in vigoare din luna iunie, iar biletul cu o valabilitate de 120 minute va costa 3 lei. Pentru calatoriile in zona metropolitana, costul va fi 4 lei. Scumpirile vor afecta si celelalte tipuri de tichete: abonament o zi (noul cost este de 12 lei), abonament 7 zile (30 lei), abonament 30 zile (oras – 110 lei, metropolitan – 150 lei), abonament 6 luni (550 lei) si abonamentul pentru un an (1.100 lei). Abonamentul dedicat turistilor va avea o valoare de 40 lei (3 zile). Principalele motive invocate de catre CTP pentru cresterea tarifelor consta in modul in care au evoluat cheltuielile… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

