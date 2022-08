Se scumpește și apa îmbuteliată. Care este cel mai ieftin sortiment Prețul a numeroase produse a crescut in ultimele luni, in contextul valului general de scumpiri, din ultimele luni. Și prețul apei a crescut, in ultimul timp, fie ca este vorba despre cea imbuteliata, ahiziționata de pe rafturile magazinelor, fie ca este vorba despre cea care curge la robinet. Apa imbuteliata, mai scumpa cu cel puțin […] The post Se scumpește și apa imbuteliata. Care este cel mai ieftin sortiment first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Unul dintre cei mai demagogi deputați ai PAS, a decis sa inventeze o scuza pentru prețul exorbitant pe care il platesc moldovenii la gaz – trebuia sa „susținem razboiul rușilor pentru a obține gaz mai ieftin”. Chiar daca Romania platește de doua ori mai puțin pentru gaz și nu susține razboiul rușilor…

- Lista țarilor cu cel mai ieftin internet. Pe ce loc se afla Romania. Anunțul ANCOM referitor la viteza medie de download Romania are printre cele mai mici prețuri din lume la internet mobil. Conform analizei, Romania se afla pe locul 26 in lume și pe locul al treilea in Europa de Est in clasamentul…

- Scumpirea painii devine o masura tot mai previzibila pentru urmatoarele saptamani, cel mai tarziu din toamna. Motivul: productia de cereale cu mult sub asteptari, care va duce in mod sigur la scumpirea graului si a fainii. Brutariile isi permit preturile vechi cat inca mai au stocuri de faina.

- Fermierii anunța noi creșteri de prețuri pana la toamna, iar painea s-ar putea scumpi cu 10 procente. Seceta a distrus culturile de grau, prețul ingrașamintelor s-a triplat, iar scumpirile carburanților și a gazului se vor reflecta din plin in prețul final de la raft. Producția de grau este mai redusa…

- De astazi, 1 iulie, prețul unui bilet de calatorie cu troleibuzul sau autobuzul in raza municipiului Chișinau este 6 lei. Primaria anunța ca persoanele care folosesc frecvent transportul public pot sa-și procure abonamente, ce vor diminua prețul biletelor pana la cinci ori, in funcție de numarul calatoriilor…

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat ca pretul gazului nu poate fi controlat decat prin ordonanta de urgenta elaborata inainte de 1 aprilie si a mentionat ca pentru aceasta iarna pretul este cel reglementat prin aceasta ordonanta. Nicolae Ciuca a fost intrebat, marti, intr-o conferinta de presa sustinuta…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a afișat noile prețuri la benzina și motorina pentru marți, 21 iunie. Prețul benzinei va scadea cu 14 bani, iar cel al motorinei va crește cu 3 bani. Azi, un litru de benzina va costa 33,54 lei, iar un litru de motorina 32,32 lei.

- Prețul motorinei se apropie rapid de 31 de lei. Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a stabilit noile tarife plafon. Astfel, in urmatoarele trei zile, motorina va costa 30 de lei și 91 de bani.Și benzina se scumpește dramatic.