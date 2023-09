Se scumpește mâna de lucru în România In trimestrul doi din 2023, costul forței de munca a crescut cu 5% in UE și cu 4,5% in zona euro, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, potrivit Oficiului european pentru Statistica (Eurostat). In raport cu anul trecut, in perioada aprilie-iunie 2023, cel mai mare avans anual a fost in Ungaria (17,3), Croația și Slovenia (14,5% fiecare), Romania (14,4%) și Bulgaria (14,2%). Costul orar al mainii de lucru cuprinde atat costurile salariale, cat și costurile non-salariale, dar și contribuțiile sociale platitie de angajatori. In Romania, costurile salariale au crescut cu 14,4% in trimestrul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria si Romania, cele mai mici rate ale locurilor de munca vacante din UERata locurilor de munca vacante din Uniunea Europeana s-a situat la 2,7%, in trimestrul doi din 2023, in scadere de la 2,8% in precedentele trei luni, si de la 3% in perioada similara din 2022, arata datele publicate joi…

- Chiar daca rata inflației a scazut in Uniunea Europeana, Ungaria, Slovacia, Polonia, Cehia și Romania sunt statele membre cu cele mai ridicate prețuri de consum, potrivit datelor Oficiului European pentru Statistica (Eurostat). In luna iulie, țarile membre cu cele mai ridicate rate anuale ale inflației…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut la 6,1% in iulie, de la 6,4% in iunie, in timp ce Ungaria, Slovacia, Polonia, Cehia si Romania sunt statele membre UE cu cel mai ridicat indice al preturilor de consum, arata datele publicate vineri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat),…

- Comparativ cu luna iulie, prețul mediu al unui litru de benzina s-a majorat cu 3.7%, ceea ce inseamna ca un plin de 50 de litri costa in prezent cu 12,5 lei mai mult, arata portalul peco-online.ro. Majorarea este si mai semnificativa in cazul motorinei. Pretul mediu al unui litru a crescut cu 5.5%,…

- Romania continua sa aiba una din cele mai mari inflații la poarta fabricii dintre țarile membre ale blocului comunitar.Deși in comparație cu iunie 2022 inflația industriala anuala este de zece ori mai mica in iunie 2023, prețurile producției industriale continua sa creasca, in timp ce media…

- Slovacia, Romania si Slovenia, statele UE cu cel mai semnificativ avans al lucrarilor de constructii (Eurostat)Lucrarile de constructii au crescut in mai cu 0,2% in zona euro si in Uniunea Europeana, comparativ cu luna precedenta, cand se inregistrase un declin de 0,6% in zona euro si de 0,8% in…

- In urma cu o luna, in Ungaria a fost lansata chiar o pagina de Facebook cu numele „Nagykarolyi Bebasarlas”. Pagina amintita incearca sa ghideze oamenii in ce magazine din orașul Carei, județul Satu Mare, pot fi gasite produsele dorite, la prețuri avantajoase și cum se pot ajunge acolo. Prețurile mari…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut la 6,4% in iunie, de la 7,1% in mai, in timp ce Ungaria, Slovacia, Cehia, Polonia si Romania sunt statele membre UE cu cel mai ridicat indice al preturilor de consum, arata datele publicate, miercuri, de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).