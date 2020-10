Se scumpește curentul de la 1 noiembrie. Cât vom plăti în plus Nivelul acestei taxe urca de la 0.016 lei/kwh la 0,022 lei, ceea ce inseamna ca, la un consum mediu lunar al unei gospodarii de 300 de kwh, se platesc 1,8 lei in plus. Nu este o suma importanta, insa cu totul altfel arata lucrurile cand vorbim de o afacere, o fabricuța, spre exemplu, care are consumuri lunare de zeci de mii de kwh și la care sumele suplimentare platite se contabilizeaza in mii de lei. BREAKING NEWS! RECORD de INFECTARI și de pacienți la ATI! Numar URIAȘ de decese Interesant este faptul ca, in iulie, aceasta taxa de cogenerare era scazuta cu 16%, tot prin decizie ANRE, de la 0,019… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

