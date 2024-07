Stiri pe aceeasi tema

- Prețul carburanților a crescut in ultima saptamana. Atat benzina cat și motorina au depașit 7 lei/l. Litrul de motorina a crescut in ultimele zile cu 16 bani iar cel de benzina a fost majorat cu 10 bani. Iar șoferii nu au parte de vești bune nici in continuare. De la intai iulie, pe șoferi ii așteapta…

- Petrom, liderul pieței carburanților a ieftinit, miercuri 05 iunie 2024, benzina și motorina cu cate 8 bani pe litru. Dupa aceste reduceri de prețuri, atat benzina standard, cat și motorina standard costa sub 7 lei pe litru la aproape toate stațiile Petrom din țara. La o stație Petrom din Constanța,…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a publicat miercuri, 22 mai, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile incepind cu 23 mai. Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 25,13 lei/litru (-3 bani), iar al motorinei fara…

- Vești proaste pentru șoferi. Dupa recentele ieftiniri la pompa, de la 1 iulie prețurile vor crește considerabil atat la motorina, cat și la benzina. Șoferii s-au bucurat in ultimele zile de scaderi de preț la pompa, in special cei care alimenteaza cu motorina, deoarece acest carburant a ajuns sa fie…

- Vesti foarte proaste pentru soferii romani! Dupa ieftinirile de la pompa, de la 1 iulie 2024, preturile vor creste atat la motorina, cat si la benzina. Cu cat se scumpesc carburanții, de fapt. Benzina și motorina se scumpesc de la 1 iulie 2024 Conducatorii auto din Romania s-au bucurat, in ultimele…

- Rasturnare de situatie in statiile PECO din Romania. Benzina a ajuns mai scumpa decat motorina. Analiștii spun insa sa nu ne bucuram prea mult, pentru ca acest lucru poate prevesti o incetinire a economiilor. Spre exemplu, la stația Petrom Drumul Taberei din București, motorina standard costa 7,36 lei/litru,…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a afișat prețurile la carburanți pentru urmatoarele trei zile. Astfel, șoferii vor achita pentru litrul de benzina cu un ban mai mult, iar pentru cel la motorina - cu treisprezece bani mai puțin.

- Benzina continua sa se scumpeasca. Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) anunța noile prețuri la carburanți pentru ziua de maine, 18 aprilie. Astfel, pentru un litru de benzina, șoferii vor plati cu 6 bani mai mult, iar pentru unul de motorina - cu 4 banuți mai puțin.